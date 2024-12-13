У ЗСУ спростували нібито оточення під Успенівкою

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Повідомлення про нібито оточення українських військових у районі Успенівки Донецької області не відповідають дійсності. Про це повідомило командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

У "Хортиці" зазначили, що "деякими медіа" та у соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів ЗСУ.

Однак, запевняють в ОСУВ, наразі оборонні підрозділи ЗСУ самовіддано відбивають російські штурми на відповідній ділянці фронту на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка.

Військові вживають необхідних заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником, зазначили у "Хортиці".

Про "Успенівський мішок" ввечері 12 грудня писали аналітики DeepState, наголошуючи, що ситуація там критична і дедалі більше погіршується.

За даними Deepstate, росіяни неодноразово фіксувались в Успенівці, а також мають можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, "які фактично відрізають угрупування підрозділів СОУ у "мішку".

"Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці", – йдеться у повідомленні.

Фото: Deepstate

15 грудня ДПСУ спростувала заяву російських пропагандистів про те, що диверсанти РФ нібито зайшли у село Грем’яч Чернігівської області.