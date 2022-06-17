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В ВСУ озвучили потери в технике: западная помощь покрывает лишь 10-15%

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 19:42
В ВСУ озвучили потери в технике: западная помощь покрывает лишь 10-15% - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Поставки западного вооружения покрывают лишь 10–15% потребностей ВСУ. В ходе активных боев Украина теряет 30-50% военной техники. Об этом в интервью National Defence сказали заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

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Шарапов сказал, что, по его мнению, для удовлетворения потребностей ВСУ необходимо задействовать военно-промышленный комплекс всего мира.

"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10–15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня", – сказал он.

Также Украине нужны системы высокоточного оружия, потому что, по словам Шарапова, именно эти системы дадут ВСУ преимущество перед врагом.

Карпенко для понимания проиллюстрировал интенсивность войны.

"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 км линии обороны. Значит, для прикрытия активного боевого конфликта нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40", – сказал он.

Командующий логистикой рассказал о потерях ВСУ в военной технике.

"Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. … Утеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", – сказал Карпенко.

По его словам, нынешняя потребность в артиллерийских системах составляет 700 машин, которые были уничтожены, а Украина от Запада получила только 100 машин. Кроме того, есть медицинские нужды, Военно-воздушные силы, спецназ и другие рода войск, которые участвуют в войне.

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Вадим Ребрина
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ВСУ оружие потери
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