В ВСУ появился Первый отдельный медицинский батальон, принадлежит к Сухопутным войскам

Фото: Первый отдельный медицинский батальон

В Вооруженных Силах Украины появился Первый отдельный медицинский батальон, создание которого в январе поддержал главнокомандующий Александр Сырский. Об этом говорится в пресс-релизе подразделения, оказавшегося в распоряжении LIGA.net.

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Первый отдельный медицинский батальон был официально создан 31 марта путем расширения медицинской службы 1-го Интернационального легиона.

Подразделение относится к Сухопутным войскам ВСУ. Он объединил несколько направлений: эвакуацию раненых, применение беспилотных авиационных комплексов, оказание первой медицинской помощи и обучение военных в зоне боевых действий.

Основу батальона сформировали медики из 1-го Интернационального легиона. Командиром подразделения стал Асан Чарухов.

"Создание отдельного медицинского подразделения было необходимо для масштабирования организационного опыта, полученного нами за три года войны. В течение длительного времени мы адвокатировали эту идею на различных публичных мероприятиях, конференциях и в кабинетах министерств, и рады, что смогли получить поддержку Главнокомандующего в этом вопросе", – заявил Чарухов.

Подразделение будет обеспечено современным медицинским оборудованием, лекарственными средствами, эвакуационным транспортом, средствами связи и защиты, необходимыми для выполнения поставленных задач.

В настоящее время медицинское подразделение ищет специалистов на разные должности, в том числе хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров, медицинских братьев и сестер. Также есть открытые вакансии для операторов БпЛА и наземных роботизированных платформ.

6 января 2025 Сырский поддержал концепцию первого отдельного медицинского подразделения в украинской армии.