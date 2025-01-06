В ВСУ появится первое отдельное медподразделение: Сырский поддержал

Фото - Medical Service International Legion

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поддержал концепцию первого отдельного медицинского подразделения в украинской армии. Об этом сообщила Медицинская служба Интернационального легиона ВСУ.

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Медслужба подчеркнула, что в течение двух с половиной лет обучала, проводила эвакуацию, оказывала помощь на стабилизационных пунктах в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях.

"Мы пытались улучшить уровень предоставления медицинской помощи не только в пределах нашего подразделения, но и создать предпосылки для получения должной медицинской помощи каждым военнослужащим", – говорится в сообщении.

Целью Медслужбы было создать отдельное медицинское подразделение, которое позволит организационно масштабировать опыт и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

Создание уже обсуждалось на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Теперь свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения представили на встрече с Сырским.

"И получили поддержку. Вскоре будет больше хороших новостей", – анонсируют в Медслужбе.

27 декабря сообщалось, что в Украине заработала единая система для работы с членами семей пленных, пропавших без вести, погибших, раненых и освобожденных из плена военнослужащих.

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