У ЗСУ з'явиться перший окремий медпідрозділ: Сирський підтримав

Фото - Medical Service International Legion

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підтримав концепцію першого окремого медичного підрозділу в українській армії. Про це повідомила Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

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Медслужба наголосила, що впродовж двох з половиною років навчала, проводила евакуацію, надавала допомогу на стабілізаційних пунктах у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях.

"Ми намагалися покращити рівень надання медичної допомоги не лише в межах нашого підрозділу, але й створити передумови для отримання належної медичної допомоги кожним військовослужбовцем", – йдеться в повідомленні.

Медслужба мала на меті створити окремий медичний підрозділ, який дозволить організаційно масштабувати досвід і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Створення вже обговорювалось на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями. Тепер своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу представили на зустрічі із Сирським.

"І отримали підтримку. Згодом буде більше гарних новин", – анонсують у Медслужбі.

27 грудня повідомлялось, що в Україні запрацювала єдина система для роботи з членами сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону військовослужбовців.

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