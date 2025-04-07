У ЗСУ з'явився Перший окремий медичний батальйон, належить до Сухопутних військ

Фото: Перший окремий медичний батальйон

У Збройних Силах України з'явився Перший окремий медичний батальйон, створення якого у січні підтримав головнокомандувач Олександр Сирський. Про це йдеться у пресрелізі підрозділу, який опинився у розпорядженні LIGA.net.

Зазначається, що Перший окремий медичний батальйон був офіційно створений 31 березня шляхом розширення медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону.

Підрозділ належить до Сухопутних військ ЗСУ. Він об'єднав кілька напрямків: евакуацію поранених, застосування безпілотних авіаційних комплексів, надання першої медичної допомоги та навчання військових у зоні бойових дій.

Основу батальйону сформували медики з 1-го Інтернаціонального легіону. Командиром підрозділу став Асан Чарухов.

"Створення окремого медичного підрозділу було необхідне для масштабування організаційного досвіду, отриманого нами за три роки війни. Протягом тривалого часу ми адвокатували цю ідею на різних публічних заходах, конференціях і в кабінетах міністерств, і раді, що змогли отримати підтримку Головнокомандувача в цьому питанні", – заявив Чарухов.

Підрозділ буде забезпечений сучасним медичним обладнанням, лікарськими засобами, евакуаційним транспортом, засобами зв’язку та захисту, які необхідні для виконання поставлених завдань.

Наразі медичний підрозділ шукає фахівців на різні посади, зокрема хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів, медичних братів та сестер. Також є відкриті вакансії для операторів БпЛА та наземних роботизованих платформ.

6 січня 2025 року Сирський підтримав концепцію першого окремого медичного підрозділу в українській армії.