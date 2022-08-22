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В ВСУ рассказали о "перемалывании" и "обескровливании" армии РФ в Песках

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 12:42
В ВСУ рассказали о
Танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские защитники продолжают оборонять Пески, "обескровливая" и "перемалывая" армию РФ. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телеканала Еспресо.

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"Вчера я вернулся из Песок… Представьте, это пригород Донецка – несколько сотен метров до улиц Донецка. И с начала полномасштабной агрессии, с 24 февраля, наши воины держат оборону против так называемой второй армии мира. Пускай она не вторая, но это большая по численности людей и техники мощь", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что некоторые военнослужащие стоят на этом направлении с 24 февраля, хотя Песок "уже фактически нет, их снес оккупант", так как россияне используют метод Второй мировой – так называемый артиллерийский огневой вал, или же сирийский метод – массовое применение авиации.

"Представьте, как ломается дух оккупантов, когда они не могут пройти пригород Донецка... Это сейчас передовая украинского духа", – заявил Череватый, отметив, что "перемалывание" врага не дает ему оперативного пространства, чтобы захватывать новые территории, физически изматывает его, "обескровливает", лишает техники и живой силы.

Он также сказал, что видел, как на боевые позиции в Пески ВСУ выезжали на БМП-3, которого нет на вооружении украинской армии – он был отобран у врага в бою.

Спикер Восточной группировки  отметил, что на востоке происходит "главная битва за Украину" – там войска РФ сконцентрировали наибольшую силу удара. В частности, это Донецкое направление – Бахмут, Соледар, Авдеевское, Славянское и Краматорское направления. Оккупанты там ежедневно пытаются штурмовать позиции ВСУ.

  • Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска имеют "частичный успех" на направлении Лозовский – Пески, но на других участках Авдеевского направления у них потери. 

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Оксана Житнюк
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Донбасс Пески Донецк штурм
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