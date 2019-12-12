Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ВСУ создадут тактическую группу по стандартам НАТО

В ВСУ создадут тактическую группу по стандартам НАТО - Фото
(Фото: скриншот из видео)
12.12.2019, 12:15

В экспериментальной тактической группе будут усилены разведка и ПВО

В Сухопутных войсках Вооруженных сил в 2020 году планируют на базе одной из бригад создать бригадную боевую тактическую группу по стандартам НАТО. Об этом сообщает Defence Express.

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, экспериментальная группа будет включать в себя бригаду со средствами усиления от других родов и групп войск, будут усилены средства разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерия. Цикл подготовки - двухлетний, что позволит использовать группу в соответствии со стандартами НАТО.

Сырский сообщил, бригада будет создана в рамках перехода Сухопутных войск на новую перспективную организационно-штатную J(G)-структуру, которая исключит функции дублирования на всех уровнях, обеспечит четкую вертикаль и совместимость с государствами - членами НАТО.

  • С 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины началось внедрение принципов и стандартов НАТО. 

Читайте также: В сети появилась "военная доктрина Зеленского": что будет с ВСУ

Напишите нам
ВСУ тактическая группа нато
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 