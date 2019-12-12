В ВСУ создадут тактическую группу по стандартам НАТО

(Фото: скриншот из видео)

В Сухопутных войсках Вооруженных сил в 2020 году планируют на базе одной из бригад создать бригадную боевую тактическую группу по стандартам НАТО. Об этом сообщает Defence Express.

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, экспериментальная группа будет включать в себя бригаду со средствами усиления от других родов и групп войск, будут усилены средства разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерия. Цикл подготовки - двухлетний, что позволит использовать группу в соответствии со стандартами НАТО.

Сырский сообщил, бригада будет создана в рамках перехода Сухопутных войск на новую перспективную организационно-штатную J(G)-структуру, которая исключит функции дублирования на всех уровнях, обеспечит четкую вертикаль и совместимость с государствами - членами НАТО.

С 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины началось внедрение принципов и стандартов НАТО.

Читайте также: В сети появилась "военная доктрина Зеленского": что будет с ВСУ