В World Press Photo объяснили, как российский пропагандист из TACC стал лауреатом конкурса

Согласно правилам конкурса, как глобальное, так и региональное жюри оценивало все заявки анонимно, не зная имени фотографа или его работодателя

Работа Терещенко (Фото: World Press Photo)

Жюри World Press Photo рассматривает анонимные заявки от фотографов и журналистов по всему миру, не зная чем они занимаются и на кого работают. Об этом в пресс-службе фотоконкурса сообщили в ответ на информационный запрос LIGA.net после того, как стало известно, что фотограф из крупнейшего пропагандистского агентства России TACC Михаил Терещенко стал лауреатом World Press Photo 2025 за фото протестов в Грузии.

Отмечается, что фотография Терещенко получила награду "из-за своих собственных заслуг — независимо от того, кто является фотографом или кто его работодатель (это не было известно жюри), или от его личных взглядов". Заявка от пропагандиста РФ была награждена в соответствии с критериями оценки World Press Photo.

"По правилам конкурса World Press Photo 2025, как глобальное, так и региональное жюри оценивало все заявки анонимно, не зная имени фотографа или его работодателя. Поскольку времена и контексты меняются, наши правила и процедуры должны продолжать эволюционировать и адаптироваться", – говорится в сообщении.

На сайте организации указано, что Терещенко присоединился к штату TACC в 2017 году. С 2015 года он "документировал конфликт на востоке Украины, а затем начал освещать российско-украинскую войну".

Накануне в интервью TACC Терещенко рассказал, что несколько лет назад уже подавал снимки разрушенного оккупационной российской армией Мариуполя на премию World Press Photo. Подобно другим российским пропагандистам, он называет уничтожение украинского города "освобождением".

World Press Photo подчеркнуло, что не соглашается с фразой "освобождения Мариуполя", сказанной Терещенко.

"Как мы уже заявляли публично, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Российские бомбардировки разрушили Мариуполь и включали гражданские объекты, такие как роддом и театр, где люди прятались. Мариуполь остается под российской оккупацией. Город является важным для российского правительства, поскольку он является частью наземного моста между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Крымом, который Россия оккупировала в 2014 году", – подытожили они.

В фотоконкурсе World Press Photo 2025 Терещенко получил награду за фотографию протестов в Грузии. По мнению жюри, это "важная глобальная история", документирующая массовые антиправительственные протесты в Грузии на фоне обжалуемых выборов, эскалации напряженности между пророссийскими и проевропейскими политиками, а также повторного внесения законопроекта об "иностранных агентах".