Немецкая журналистка получила награду на World Press Photo за фотографию боевика "ДНР"
Немецкая журналистка Нанна Гайтманн получила награду World Press Photo 2025 за фотографию раненого террористического боевика "ДНР". Об этом говорится на сайте фотоконкурса.
Фотография называется "Подземный полевой госпиталь". Она победила в номинации отдельных фотографий в европейском регионе. На фото изображен раненый боевик в полевом госпитале вблизи временно оккупированного Бахмута, которому готовятся ампутировать левую руку.
В описании работы говорится, что "этот солдат был призван воевать за поддерживаемую Россией сепаратистскую Донецкую "республику" на востоке Украины 22 февраля 2022, за два дня до полномасштабного российского вторжения в Украину".
В этом же фотоконкурсе лауреатом стал фотограф из крупнейшего пропагандистского агентства России TACC. Накануне в интервью он говорил, что уже посылал World Press Photo свои фотографии разрушенного россиянами Мариуполя. "Русский мир" он, подобно другим российским пропагандистам, называет "освобождением".
- В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне". По этому поводу посольство Украины выразило глубокую обеспокоенность.