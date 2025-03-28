Німецька журналістка отримала нагороду на World Press Photo за світлину бойовика "ДНР"
Німецька журналістка Нанна Гайтманн здобула нагороду World Press Photo 2025 за фотографію пораненого бойовика терористичної "ДНР". Про це йдеться на сайті фотоконкурсу.
Світлина має назву "Підземний польовий шпиталь". Вона перемогла в номінації окремих фото у європейському регіоні. На фото зображено пораненого бойовика, якому готуються ампутувати ліву руку, в польовому шпиталі поблизу тимчасово окупованого Бахмута.
В описі до роботи йдеться, що "цей солдат був призваний воювати за підтримувану Росією сепаратистську Донецьку "республіку" на сході України 22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну".
У цьому ж фотоконкурсі лауреатом став фотограф з найбільшого пропагандистського агентства Росії TACC. Напередодні в інтерв'ю він казав, що вже надсилав World Press Photo свої світлини зруйнованого росіянами Маріуполя. "Руський мір" він, подібно до інших російських пропагандистів, називає "визволенням".
- У Гаазі в Нідерландах планують показати пропагандистський фільм про війну проти України "Росіяни на війні". Щодо цього посольство України висловило глибоку стурбованість.