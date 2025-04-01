У World Press Photo пояснили, як російський пропагандист з TACC став лауреатом конкурсу

Згідно з правилами конкурсу, як глобальне, так і регіональне журі оцінювало всі заявки анонімно, не знаючи імені фотографа чи його роботодавця

Робота Терещенка (Фото: World Press Photo)

Журі World Press Photo розглядає анонімні заявки від фотографів та журналістів по всьому світу, не знаючи, чим вони займаються та на кого працюють. Про це у пресслужбі фотоконкурсу повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net після того, як стало відомо, що фотограф із найбільшого пропагандистського агентства Росії TACC Михайло Терещенко став лауреатом World Press Photo 2025 за світлину протестів у Грузії.

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Зазначається, що світлина Терещенка отримала нагороду "через свої власні заслуги — незалежно від того, хто є фотографом або хто його роботодавець (це не було відомо журі), або від його особистих поглядів". Заявка від пропагандиста РФ була нагороджена відповідно до критеріїв оцінювання World Press Photo.

"Згідно з правилами конкурсу World Press Photo 2025, як глобальне, так і регіональне журі оцінювало всі заявки анонімно, не знаючи імені фотографа чи його роботодавця. Оскільки часи та контексти змінюються, наші правила та процедури повинні продовжувати еволюціонувати та адаптуватися", – йдеться у повідомленні.

На сайті організації вказано, що Терещенко доєднався до штату TACC у 2017 році. З 2015 року він "документував конфлікт на сході України, а потім почав висвітлювати російсько-українську війну".

Напередодні в інтерв'ю TACC Терещенко розповів, що кілька років тому вже подавав знімки зруйнованого окупаційною російською армією Маріуполя на премію World Press Photo. Подібно до інших російських пропагандистів, він називає знищення українського міста "визволенням".

World Press Photo наголосило, що не погоджується з фразою "визволення Маріуполя", сказаною Терещенком.

"Як ми вже заявляли публічно, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Російські бомбардування зруйнували Маріуполь і охоплювали цивільні об'єкти, такі як пологовий будинок та театр, де люди ховалися. Маріуполь залишається під російською окупацією. Місто є важливим для російського уряду, оскільки воно є частиною наземного мосту між самопроголошеною Донецькою народною республікою (ДНР) та Кримом, який Росія окупувала у 2014 році", – підсумували вони.

У фотоконкурсі World Press Photo 2025 Терещенко отримав нагороду за світлину протестів у Грузії. На думку журі, це "важлива глобальна історія", що документує масові антиурядові протести в Грузії на тлі оскаржуваних виборів, ескалації напруженості між проросійськими та проєвропейськими політиками, а також повторного внесення законопроєкту про "іноземних агентів".