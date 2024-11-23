В Закарпатье падение камней с горы заблокировало электропоезд на перегоне
В Закарпатье изменения в движении поездов на участке Сянки – Мукачево: из-за падения камней с горы заблокирован электропоезд на перегоне. Об этом сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".
Предварительно две колесные пары сошли с рельсов – скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому пострадавших нет.
УЗ отмечает, что всех пассажиров уже доставили автотранспортом в места назначения.
Чтобы минимизировать опоздание, поезд №59 Киев – Чоп решили направить в обход этого участка.
На месте работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы как можно быстрее разблокировать движение.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину война нанесла значительный ущерб железнодорожной инфраструктуре: разрушено, повреждено или потеряно около 10 000 км железнодорожных путей.