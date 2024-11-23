В Закарпатье падение камней с горы заблокировало электропоезд на перегоне

Предварительно две колесные пары сошли с рельсов – скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому пострадавших нет

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В Закарпатье изменения в движении поездов на участке Сянки – Мукачево: из-за падения камней с горы заблокирован электропоезд на перегоне. Об этом сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".

Предварительно две колесные пары сошли с рельсов – скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому пострадавших нет.

УЗ отмечает, что всех пассажиров уже доставили автотранспортом в места назначения.

Чтобы минимизировать опоздание, поезд №59 Киев – Чоп решили направить в обход этого участка.

На месте работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы как можно быстрее разблокировать движение.