На Закарпатті падіння каміння з гори заблокувало електропоїзд на перегоні
На Закарпатті зміни у русі потягів на ділянці Сянки – Мукачево: через падіння каміння з гори заблоковано електропоїзд на перегоні. Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".
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Попередньо, дві колісні пари зійшли з рейок – швидкість потягу була нижче за дозволену, тому постраждалих немає.
УЗ зазначає, що всіх пасажирів вже доставили автотранспортом до місць призначення.
Аби мінімізувати запізнення, потяг №59 Київ – Чоп вирішили скерувати в обхід цієї ділянки.
На місці працює відновлювальна бригада залізничників, аби якнайшвидше розблокувати рух.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україні війна завдала значної шкоди залізничній інфраструктурі: зруйновано, пошкоджено або втрачено близько 10 000 км залізничних колій.