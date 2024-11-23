На Закарпатті падіння каміння з гори заблокувало електропоїзд на перегоні

Попередньо, дві колісні пари зійшли з рейок – швидкість потягу була нижче дозволеною, тому постраждалих немає

Ілюстративне фото: Depositphotos

На Закарпатті зміни у русі потягів на ділянці Сянки – Мукачево: через падіння каміння з гори заблоковано електропоїзд на перегоні. Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

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Попередньо, дві колісні пари зійшли з рейок – швидкість потягу була нижче за дозволену, тому постраждалих немає.

УЗ зазначає, що всіх пасажирів вже доставили автотранспортом до місць призначення.

Аби мінімізувати запізнення, потяг №59 Київ – Чоп вирішили скерувати в обхід цієї ділянки.

На місці працює відновлювальна бригада залізничників, аби якнайшвидше розблокувати рух.