В Запорожской области нетрезвый полицейский сбил женщину - ГБР

Фото: пресс-служба ГБР

В Мелитополе, Запорожская область, нетрезвый сотрудник Национальной полиции сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации следствия, 5 августа 2019 года на центральной улице Мелитополя водитель автомобиля Daewoo, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пешехода.

Как сообщает ГБР, оказалось, что за рулем авто находился сотрудник полиции одного из областных отделений правоохранительного органа.

Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.

ГБР заявляет, что сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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