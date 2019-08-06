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В Запорожской области нетрезвый полицейский сбил женщину - ГБР

В Запорожской области нетрезвый полицейский сбил женщину - ГБР - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
06.08.2019, 14:59

Потерпевшая получила травмы средней тяжести

В Мелитополе, Запорожская область, нетрезвый сотрудник Национальной полиции сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований

По предварительной информации следствия, 5 августа 2019 года на центральной улице Мелитополя водитель автомобиля Daewoo, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пешехода. 

Как сообщает ГБР, оказалось, что за рулем авто находился сотрудник полиции одного из областных отделений правоохранительного органа.

Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.  

ГБР заявляет, что сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Ранее в Днепре перевернулась маршрутка с пассажирами, потому что ее подрезал водитель авто, пытавшийся оторваться от преследования полиции. 

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