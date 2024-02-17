В Запорожье раздался взрыв. Предварительно – прилет по объекту инфраструктуры

Запорожье (Скриншот по видео)

Днем 17 февраля в окрестностях Запорожья прогремел взрыв, сообщил корреспондент Суспильного. Впоследствии местные власти заявили, что, предварительно, армия России попала по объекту инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

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12:06. В области объявлена воздушная тревога.

"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Натальевка. Оставайтесь в укрытиях", – сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По предварительным данным, армия РФ попала по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о погибших и травмированных уточняется.

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В Запорожье и Львове при массированном ракетном ударе российской армии рано утром 15 февраля были попадания в объекты и повреждения.

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