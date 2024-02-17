У Запоріжжі пролунав вибух. Попередньо, є влучання в об'єкт інфраструктури
Вдень 17 лютого на околицях Запоріжжя пролунав вибух, повідомив кореспондент Суспільного. Згодом місцева влада заявила, що, попередньо, армія Росії влучила по об'єкту інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється.
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12:06. В області оголошено повітряну тривогу.
"Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", – повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За попередніми даними армія РФ влучила по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо загиблих і травмованих уточнюється.
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- У Запоріжжі та Львові під час масованого ракетного удару російської армії рано вранці 15 лютого були влучання в об'єкти та пошкодження.
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