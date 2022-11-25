"Важно, чтобы РФ не выиграла войну". Норвегия дает $14 млн на миссию ЕС по обучению ВСУ

Норвегия поддержала миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих и выделяет на это около $14 млн. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

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В сообщении сказано, что на инициативу ЕС страна выделяет 150 млн норвежских крон.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Украина зависит от поддержки со стороны других стран, в том числе от достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской агрессии.

"Норвегия оказала значительную поддержку и будет продолжать вносить свой вклад в виде передачи военной техники. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла войну с Украиной. Украинские силы ведут важную битву за демократию и справедливость", – заявил глава Минобороны Норвегии.

14 ноября Европейский Союз запустил миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), в рамках которой планируется обучить до 15 000 украинских военных. Тогда в ЕС сообщали, что миссия заработает "через пару недель".

Хорватский президент Зоран Миланович отказался подписывать документ, предварительно разрешающий армейским инструкторам принимать участие в обучающей миссии Евросоюза для ВСУ (EUMAM). Решение примет парламент.

Оксана Житнюк

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