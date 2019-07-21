Вакарчук: У нас есть кандидатуры на все посты - видео

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что у партии уже готовы кандидатуры на должности спикера Верховной Рады и на премьер-министра Украины. Об этом он заявил после голосования, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас есть кандидатуры на все должности. Но давайте дождемся результатов выборов", - отметил Вакарчук.

Также лидер Голоса считает, что предметно обсуждать участие партии в коалиции можно после понимания конфигурации сил в следующей Верховной Раде и очерчивания пунктов коалиционного соглашения между политсилами.

"Коалиции создаются, когда все участники готовы ее подписать и нести ответственность и под это подбирается правительство, а не наоборот", - подчеркнул Вакарчук.

Музыкант не решился прогнозировать, сколько процентов наберет Голос на выборах. Отвечая на вопрос, пройдет ли 32-й номер списка Сергей Притула, Вакарчук отметил, что завтра сутра это будет понятно. "Когда мы идём в парламент ради больших целей, ради изменений в стране, то мы думаем о процентах. А о том, как бы иметь больше энергии и однодумцев", - сказал Вакарчук.

Президент Владимир Зеленский после голосования на участке заявил, что премьер-министром должен быть человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Он сказал также, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на этой должности.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила перед голосованием, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

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