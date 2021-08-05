ВАКС назначил главе Харьковского облсовета залог 3 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну. Суд назначил ему залог в размере 3 млн грн. Видеотрансляция из зала суда велась на Youtube-канале ВАКС.
Решение о мере пресечения для Товмасяна ВАКС принял в четверг, 5 августа.
Адвокат просил освободить Товмасяна под личное обязательство, а прокуратура настаивала на мере пресечения в виде залога в размере 4 млн грн, об аресте в САП не просили. Сторона защиты назвала такую сумму "непомерной" и заявила, что у Товмасяна нет таких денег. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично и назначил залог 2 996 400 грн.
Товмасян подозревается во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет тюрьмы c конфискацией имущества.
Как утверждают в НАБУ, в начале 2021-го глава Харьковского облсовета в сговоре со своим замом требовал и получил более 1 млн грн взятки. За эти деньги они якобы обещали оставить на должности директора одного коммунального предприятия, которое основано облсоветом.
По словам детективов, чиновники в течение первого полугодия 2021-го получили деньги четырьмя траншами, в том числе через посредника-адвоката.
- На осенних выборах 2020-го Товмасян был избран в облсовет от партии Слуга народа. 11 декабря избран главой облсовета.
- 22 июля 2021-го детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки 1 млн грн. По данным Слово и дело, по делу подозревают зама Товмасяна Андрея Малыша, который представляет партию ОПЗЖ.
- 25 июля зама Товмасяна арестовали, 29 июля ZN.ua сообщало, что он вышел из СИЗО под залог 4,7 млн грн.
- 26 июля Товмасян сообщил, что по делу проходили обыски в облсовете и по месту его проживания.
- 4 августа НАБУ сообщило Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. В этот же день его исключили из фракции, а сам он сообщил, что написал заявление о "временном выходе" из Слуги народа, так как судебный процесс по его делу "может затянуться".
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