ВАКС назначил главе Харьковского облсовета залог 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну. Суд назначил ему залог в размере 3 млн грн. Видеотрансляция из зала суда велась на Youtube-канале ВАКС.

Решение о мере пресечения для Товмасяна ВАКС принял в четверг, 5 августа.

Адвокат просил освободить Товмасяна под личное обязательство, а прокуратура настаивала на мере пресечения в виде залога в размере 4 млн грн, об аресте в САП не просили. Сторона защиты назвала такую сумму "непомерной" и заявила, что у Товмасяна нет таких денег. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично и назначил залог 2 996 400 грн.

Товмасян подозревается во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет тюрьмы c конфискацией имущества.

Как утверждают в НАБУ, в начале 2021-го глава Харьковского облсовета в сговоре со своим замом требовал и получил более 1 млн грн взятки. За эти деньги они якобы обещали оставить на должности директора одного коммунального предприятия, которое основано облсоветом.

По словам детективов, чиновники в течение первого полугодия 2021-го получили деньги четырьмя траншами, в том числе через посредника-адвоката.

На осенних выборах 2020-го Товмасян был избран в облсовет от партии Слуга народа. 11 декабря избран главой облсовета.

22 июля 2021-го детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки 1 млн грн. По данным Слово и дело, по делу подозревают зама Товмасяна Андрея Малыша, который представляет партию ОПЗЖ.

25 июля зама Товмасяна арестовали, 29 июля ZN.ua сообщало, что он вышел из СИЗО под залог 4,7 млн грн.

26 июля Товмасян сообщил, что по делу проходили обыски в облсовете и по месту его проживания.

4 августа НАБУ сообщило Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. В этот же день его исключили из фракции, а сам он сообщил, что написал заявление о "временном выходе" из Слуги народа, так как судебный процесс по его делу "может затянуться".

Оксана Житнюк

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