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ВАКС приговорил судью из Закарпатской области к пяти годам тюрьмы за взятку

22.03.2021, 12:04
ВАКС приговорил судью из Закарпатской области к пяти годам тюрьмы за взятку - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

К пяти годам лишения свободы приговорил Высший антикоррупционный суд судью из Закарпатской области за получение взятки в 15 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о судье Межгорского районного суда Антоне Гайдуре.

Судью обвинили в том, что он потребовал и получил взятку в 15 000 грн за вынесение решения в пользу истца в гражданском деле о взыскании долга за невыполненные работы. Он был разоблачен сразу после получения взятки.

ВАКС приговорил Гайдура к пяти годам лишения свободы с запретом занимать должность судьи в течение трех лет, а также с конфискацией всего имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционной палате ВАКС. До вступления в силу приговора суд сохранил Гайдуру меру пресечения в виде залога в 168 160 грн.

Денис Юдин
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коррупция взятка высший антикоррупционный суд вакс Антон Гайдур
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