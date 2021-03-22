ВАКС приговорил судью из Закарпатской области к пяти годам тюрьмы за взятку
К пяти годам лишения свободы приговорил Высший антикоррупционный суд судью из Закарпатской области за получение взятки в 15 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о судье Межгорского районного суда Антоне Гайдуре.
Судью обвинили в том, что он потребовал и получил взятку в 15 000 грн за вынесение решения в пользу истца в гражданском деле о взыскании долга за невыполненные работы. Он был разоблачен сразу после получения взятки.
ВАКС приговорил Гайдура к пяти годам лишения свободы с запретом занимать должность судьи в течение трех лет, а также с конфискацией всего имущества.
Приговор может быть обжалован в апелляционной палате ВАКС. До вступления в силу приговора суд сохранил Гайдуру меру пресечения в виде залога в 168 160 грн.
- 19 февраля 2021 года ВАКС дал два года судье из Черкасской области за взятку в 30 000 грн.
- 20 февраля к пяти годам тюрьмы был приговорен судья из Одессы за получение взятки в $2500.
- 17 марта ВАКС приговорил к 3,5 годам лишения свободы судью из Днепра за взятку в $10 000.
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