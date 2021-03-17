Антикорсуд дал 3,5 года тюрьмы судье из Днепра: его взяли под стражу в зале суда

Высший антикоррупционный суд присудил 3,5 года лишения свободы судье Октябрьского суда Днепра, его взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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В решении не называется фамилия судьи. По данным Слово і Діло, речь идет о Вадиме Галичем.

В ВАКС пишут, что судья признан виновным по статье о получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК). В Национальном антикоррупционном бюро сообщают, что в 2016 году судья получил $10 000 (250 000 грн) взятки: он должен был поспособствовать, чтобы человека не привлекли к ответственности. Также сообщается, что это был первый судья, которого задержали после ограничения судейской неприкосновенности в 2015-м.

Отмечается, что кроме 3,5 лет тюрьмы судья получил запрет занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на три года.

Осужденный может обжаловать приговор в течение 30 дней с момента провозглашения, пишут в ВАКС. Пока же ВАКС решил отправить его в СИЗО, судью немедленно задержали.

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Марк Сировой

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