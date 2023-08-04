Варшава передала Минску доказательства вторжения беларуских вертолетов в Польшу

В МИД Польши заявили, что через посольство в Минске предоставили МИД Беларуси доказательства нарушения воздушного пространства Польши двумя военными вертолетами Беларуси.

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Как сказано в заявлении, официальные лица Беларуси получили "подробную информацию, которая неопровержимо подтверждает факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя беларускими военными вертолетами".

Польша подчеркивает, что предоставленные данные опровергают заявления Беларуси о том, что нарушения границы не было.

"Призываем беларускую сторону срочно разобраться в случившемся, пересмотреть свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации на польско-беларуской границе", – говорится в документе.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

По данным независимых расследователей, вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.

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