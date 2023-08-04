Варшава передала Мінську докази вторгнення білоруських вертольотів до Польщі
У МЗС Польщі заявили, що через посольство в Мінську надали МЗС Білорусі докази порушення повітряного простору Польщі двома військовими гелікоптерами Білорусі.
Як сказано у заяві, офіційні особи Білорусі отримали "докладну інформацію, яка незаперечно підтверджує факт порушення 1 серпня 2023 року повітряного простору Польщі двома білоруськими військовими гелікоптерами".
Польща наголошує, що подані дані спростовують заяви Білорусі про те, що порушення кордону не було.
"Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в події, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні", – йдеться у документі.
- 1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
- За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.
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