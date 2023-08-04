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Варшава передала Мінську докази вторгнення білоруських вертольотів до Польщі

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04.08.2023, 16:31
Варшава передала Мінську докази вторгнення білоруських вертольотів до Польщі - Фото
Проліт гелікоптерів Білорусі над польською Біловежею (Фото - Twitter SluzbyiObywatel.pl)

У МЗС Польщі заявили, що через посольство в Мінську надали МЗС Білорусі докази порушення повітряного простору Польщі двома військовими гелікоптерами Білорусі.

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Як сказано у заяві, офіційні особи Білорусі отримали "докладну інформацію, яка незаперечно підтверджує факт порушення 1 серпня 2023 року повітряного простору Польщі двома білоруськими військовими гелікоптерами".

Польща наголошує, що подані дані спростовують заяви Білорусі про те, що порушення кордону не було.

"Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в події, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні", – йдеться у документі.

  • 1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
  • За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

Читайте також: Польща перекидає гелікоптери до кордону з Білоруссю. Генерал: Готові використовувати зброю

Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬПольщагвинтокрилигелікоптери
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