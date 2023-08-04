Варшава передала Мінську докази вторгнення білоруських вертольотів до Польщі

У МЗС Польщі заявили, що через посольство в Мінську надали МЗС Білорусі докази порушення повітряного простору Польщі двома військовими гелікоптерами Білорусі.

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Як сказано у заяві, офіційні особи Білорусі отримали "докладну інформацію, яка незаперечно підтверджує факт порушення 1 серпня 2023 року повітряного простору Польщі двома білоруськими військовими гелікоптерами".

Польща наголошує, що подані дані спростовують заяви Білорусі про те, що порушення кордону не було.

"Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в події, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні", – йдеться у документі.

1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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