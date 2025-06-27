ВАКС попросили отстранить Чернышова от должности и установить залог в размере 120 млн грн

В суд поступило ходатайство об отстранении вице-премьера от должности и избрании ему меры пресечения

Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении от должности заместителя премьер-министра, министра национальной интеграции Алексея Чернышова и применении к нему меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Об этом сообщает САП.

В ведомстве сообщили, что применение меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП исходя из рисков, установленных по делу, а также с учетом судебной практики ВАКС в аналогичных случаях. В частности, было учтено возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести установленную сумму залога в течение 5 дней.

Если он не выполнит обязанность, а также если будут установлены факты нарушения условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством о замене такой меры пресечения на более строгую.

Кроме того, САП требует возложить на фигуранта дела следующие обязанности:

- являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суд;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и места работы;

- не покидать населенный пункт, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- носить электронное средство контроля.