ВАКС попросили відсторонити Чернишова з посади та встановити заставу у 120 млн грн

До суду надійшло клопотання про відсторонення віцепрем'єра від посади та обрання йому запобіжного заходу

Олексій Чернишов (Фото: пресслужба Кабміну)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Про це повідомляє САП.

У відомстві повідомили, що застосування запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП виходячи із ризиків, встановлених у справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, було враховано повернення Чернишова до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів.

Якщо він не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

Окрім цього, САП вимагає покладення на фігуранта справи таких обов’язків:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- носити електронний засіб контролю.