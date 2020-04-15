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Вчера Новинский встречался с Онуфрием: сегодня нардеп сообщил о коронавирусе

Вчера Новинский встречался с Онуфрием: сегодня нардеп сообщил о коронавирусе - Фото
Фото - пресс-служба УПЦ МП
15.04.2020, 16:30

14 апреля внефракционный депутат Вадим Новинский встречался с митрополитом УПЦ МП Онуфрием

14 апреля внефракционный депутат Вадим Новинский передал 850 000 медицинских масок митрополиту УПЦ МП Онуфрию. Об этом сообщает информационный отдел УПЦ МП.

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Сегодня нардеп заявил, что прошел тестирование на коронавирус, первый тест дал положительный результат.

В УПЦ МП отметили, что маски будут бесплатно раздавать людям в их приходах "для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях". Там заявляют, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.

  • 14 апреля сообщалось, что в храмах УПЦ МП на Пасху будут проводить службы, но верующие смогут молиться на улице или смотреть трансляцию богослужения по телевизору.
  • 15 апреля Новинский сообщил, что его результат первого теста на коронавирус оказался позитивным.
  • Он подчеркнул, что до повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали ему провести несколько дней в стационаре под наблюдением.
Владислав Сердюк
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