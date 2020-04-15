Вчера Новинский встречался с Онуфрием: сегодня нардеп сообщил о коронавирусе

14 апреля внефракционный депутат Вадим Новинский передал 850 000 медицинских масок митрополиту УПЦ МП Онуфрию. Об этом сообщает информационный отдел УПЦ МП.
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Сегодня нардеп заявил, что прошел тестирование на коронавирус, первый тест дал положительный результат.
В УПЦ МП отметили, что маски будут бесплатно раздавать людям в их приходах "для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях". Там заявляют, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.