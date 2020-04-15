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Депутат Новинский сдал тест на коронавирус: результат положительный

Депутат Новинский сдал тест на коронавирус: результат положительный - Фото
Вадим Новинский (Фото: пресс-служба Новинского)
15.04.2020, 14:55

Первый тест Новинского на коронавирус дал положительный результат. Для подтверждения диагноза COVID-19 нужно подтверждение при повторном тестировании

Внефракционный депутат Вадим Новинский сегодня прошел тестирование на коронавирус, первый тест дал положительный результ. Об этом он написал в Facebook.

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Новинский подчеркнул, что до повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали ему провести несколько дней в стационаре под наблюдением.

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По словам нардепа, его состояние в норме, температура 36,8, он не ощущает никаких симптомов заболевания. Все его контактные лица также сдадут тесты на коронавирус.

Новинский присутствовал в Раде 17 и 30 марта. 13 апреля его в парламенте уже не было.

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Анастасия Тугай
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Вадим Новинский нардеп коронавирус СOVID-19
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