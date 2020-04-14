Пасха на карантине. Онуфрий: Можно смотреть службу по ТВ или молиться на улице

В храмах Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху будут проводить службы, но верующие смогут молиться на улице или смотреть трансляцию богослужения по телевизору. Об этом сказал в видеообращении митрополит УПЦ МП Онуфрий.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению.

Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах Украина и Интер. Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сообщил предстоятель.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

13 апреля сообщалось , что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. Утром в этот день стало известно, что за сутки заболели 63 монаха, умерли трое - из них один приехавший из Почаевской лавры.

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