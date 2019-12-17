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Вечернее заседание Рады "открыли и сразу закрыли"

Вечернее заседание Рады "открыли и сразу закрыли" - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.12.2019, 16:07

Причина - блокирование президиума Батькивщиной и ОПЗЖ, выступающими против земельной реформы

Депутаты решили не проводить вечернее пленарное заседание Верховной Рады, ограничившись формальным открытием и закрытием. Об этом журналистам сообщил глава фракции Cлуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, в перерыве между утренним и вечерним заседанием прошло расширенное заседание аграрного комитета, на котором присутствовало руководство Рады и фракций. По итогам консультаций было принято решение не проводить вечернее пленарное заседание во вторник "Мы сейчас откроем и сразу закроем заседание", - уточнил Арахамия.

Он отметил, что причиной такого решения является блокировка президиума фракциями Батькивщина и ОПЗЖ, которые требуют снять с повестки дня законопроект о земельной реформе. Как стало известно LIGA.net, в 16:30 должно состояться заседание фракции Слуга народа, на котором должны обсудить сложившуюся ситуацию.

  • 16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.
  • В результате столкновений между протестующими против открытия рынка земли активистами и правоохранителями пострадали журналисты Hromadske

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Слуга народа Батькивщина рынок земли ОПЗЖ заседание рады
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