"Ведал себя неадекватно". В Вильнюсе мужчина поджег двери Минобороны и других админзданий

Фото: Delfi

Утром в воскресенье пылала дверь Министерства обороны Литвы в Вильнюсе, сообщило местное СМИ Delfi.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По данным СМИ, в 7:13 в ведомстве сработала сигнализация – дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламя вина не было.

В Минобороны направили четыре пожарных автомобиля и машину с лестницей, а также прибыл полицейский наряд – пылали входные двери, пламя быстро потушили, передает медиа.

Издание отмечает, что до этого пожара подобный инцидент произошел неподалеку на проспекте Гедиминаса – там около 6 утра подожгли двери кафе.

Впоследствии представитель полиции сообщил государственному вещателю LTR, что подозреваемый в поджоге двери задержан – это литовец 1984 года рождения, который "вел себя неадекватно".

По данным правоохранителей, мужчина причастен и к другим инцидентам, в частности, он поджег временные деревянные конструкции и защитную ткань на первом этаже Генеральной прокуратуры Литвы – в результате пылали и задымлялись деревянные конструкции крыши здания.

Также заявлено, что он поджег мусорный контейнер и передвинул его во входную дверь здания Службы по защите прав детей и усыновлению.

Ведется расследование.