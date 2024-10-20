"Поводився неадекватно". У Вільнюсі чоловік підпалив двері Міноборони та інших адмінбудівель
Вранці у неділю палали двері Міністерства оборони Литви у Вільнюсі, повідомило місцеве ЗМІ Delfi.
За даними ЗМІ, о 7:13 у відомстві спрацювала сигналізація – черговий помітив дим на першому поверсі будівлі, полум'я видно не було.
До Міноборони скерували чотири пожежні автівки та машину з драбиною, а також прибув поліційний наряд – палали вхідні двері, полум'я швидко загасили, передає медіа.
Видання зауважує, що до цієї пожежі подібний інцидент відбувся неподалік на проспекті Гедимінаса – там близько 6 ранку підпалили двері кафе.
Згодом представник поліції повідомив державному мовнику LTR, що підозрюваного у підпалі дверей затримано – це литовець 1984 року народження, який "поводився неадекватно".
За даними правоохоронців, чоловік причетний й до інших інцидентів, зокрема він підпалив тимчасові дерев'яні конструкції та захисну тканину на першому поверсі Генеральної прокуратури Литви – у результаті палали й задимлялися дерев'яні конструкції даху будівлі.
Також заявлено, що він підпалив сміттєвий контейнер та пересунув його до вхідної двері будівлі Служби з захисту прав дітей та усиновлення.
Ведеться розслідування.
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