Великобритания до конца года потратит более $900 млн на ПВО для Украины

Боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии на сумму почти 200 миллионов долларов уже поставлены

Джон Хили (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Правительство Великобритании планирует потратить в этом году на боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии Украины не менее 700 млн фунтов стерлингов (более 925 млн долларов США). Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили.

По его словам, боеприпасы на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 200 миллионов долларов) из этой суммы уже были поставлены Украине за последние два месяца.

"Поскольку Путин неоднократно наносил удары по городам Украины в последние недели, проводя самые интенсивные воздушные бомбардировки со времени начала полномасштабного вторжения в 2022 году, Великобритания присоединяется к США и европейским странам в наращивании поставок жизненно важных средств противовоздушной обороны", – заявил Хили.

В мае Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении дополнительной военной поддержки на сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США), которые будут возвращены за счет арестованных российских активов.