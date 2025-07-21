Велика Британія до кінця року витратить на ППО для України понад $900 млн
Уряд Великої Британії планує витратити цього року на боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії України щонайменше 700 млн фунтів стерлінгів (понад $925 млн). Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі.
За його словами, боєприпаси на 150 млн фунтів стерлінгів (майже $200 млн) з цієї суми вже було поставлено Україні за останні два місяці.
"Оскільки Путін неодноразово атакував міста України протягом останніх тижнів, здійснюючи найінтенсивніші повітряні бомбардування з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Велика Британія приєднується до США та європейських країн у нарощуванні постачань життєво важливих засобів протиповітряної оборони", – заявив Гілі.
У травні Велика Британія підписала угоду з Україною про надання додаткової військової підтримки на 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд), які будуть повернуті коштом арештованих російських активів.
- Україна отримає від союзників тисячі набоїв калібру 35 мм для зенітної гарматної системи Gepard. Про це під час відкриття онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" 21 липня повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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