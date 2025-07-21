Велика Британія до кінця року витратить на ППО для України понад $900 млн

Боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії на майже $200 млн уже поставлено

Джон Гілі (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Уряд Великої Британії планує витратити цього року на боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії України щонайменше 700 млн фунтів стерлінгів (понад $925 млн). Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі.

За його словами, боєприпаси на 150 млн фунтів стерлінгів (майже $200 млн) з цієї суми вже було поставлено Україні за останні два місяці.

"Оскільки Путін неодноразово атакував міста України протягом останніх тижнів, здійснюючи найінтенсивніші повітряні бомбардування з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Велика Британія приєднується до США та європейських країн у нарощуванні постачань життєво важливих засобів протиповітряної оборони", – заявив Гілі.

У травні Велика Британія підписала угоду з Україною про надання додаткової військової підтримки на 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд), які будуть повернуті коштом арештованих російських активів.