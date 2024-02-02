Великобритания впервые с 2016 года запустит ядерную ракету из субмарины – The Telegraph

Запуск ракеты Trident в 2006 году (Фото: Crown Copyright)

Армия Великобритании впервые с 2016 года произведет пуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным журналистов, запуск ракеты из субмарины HMS Vanguard состоится 4 февраля. Запуск пройдет примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5900 км.

Лондон уже предупредил судоходные компании об испытаниях – ракета должна пролететь около 6000 километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Кроме того, предупреждение распространяется и на жителей указанных регионов, поскольку ожидается падение обломков ракеты.

По данным The Sun, для испытаний используют американскую ракету Trident.

Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году, когда ракета Trident II D5 отклонилась от курса во время испытаний у побережья Флориды.

СПРАВКА UGM-133A Trident II (D5) — американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подлодок. Разработана Lockheed Martin Space Systems. Ракета имеет максимальную дальность 11 300 км и главную часть с блоками индивидуальной наводки, оснащенными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн. Способна эффективно поражать небольшие высокозащищенные цели – глубокие бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. — американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подлодок. Разработана Lockheed Martin Space Systems. Ракета имеет максимальную дальность 11 300 км и главную часть с блоками индивидуальной наводки, оснащенными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн. Способна эффективно поражать небольшие высокозащищенные цели – глубокие бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

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