Великобритания впервые с 2016 года запустит ядерную ракету из субмарины – The Telegraph
Армия Великобритании впервые с 2016 года произведет пуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным журналистов, запуск ракеты из субмарины HMS Vanguard состоится 4 февраля. Запуск пройдет примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5900 км.
Лондон уже предупредил судоходные компании об испытаниях – ракета должна пролететь около 6000 километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Кроме того, предупреждение распространяется и на жителей указанных регионов, поскольку ожидается падение обломков ракеты.
По данным The Sun, для испытаний используют американскую ракету Trident.
Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году, когда ракета Trident II D5 отклонилась от курса во время испытаний у побережья Флориды.
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