Велика Британія вперше з 2016 року запустить ядерну ракету із субмарини – The Telegraph
Армія Великої Британії вперше з 2016 року проведе пуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані. Про це повідомляє The Telegraph.
За даними журналістів, пуск ракети із субмарини HMS Vanguard відбудеться 4 лютого. Запуск пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 км.
Лондон уже попередив судноплавні компанії про випробування — ракета має пролетіти близько 6000 кілометрів, перш ніж впасти в море між Бразилією та Західною Африкою. Крім того, попередження розповсюджується і на жителів зазначених регіонів, оскільки очікується падіння уламків ракети.
За даними The Sun, для випробувань використають американську ракету Trident.
Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.
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