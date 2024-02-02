Велика Британія вперше з 2016 року запустить ядерну ракету із субмарини – The Telegraph

Запуск ракети Trident у 2006 році (Фото: Crown Copyright)

Армія Великої Британії вперше з 2016 року проведе пуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані. Про це повідомляє The Telegraph.

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За даними журналістів, пуск ракети із субмарини HMS Vanguard відбудеться 4 лютого. Запуск пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 км.

Лондон уже попередив судноплавні компанії про випробування — ракета має пролетіти близько 6000 кілометрів, перш ніж впасти в море між Бразилією та Західною Африкою. Крім того, попередження розповсюджується і на жителів зазначених регіонів, оскільки очікується падіння уламків ракети.

За даними The Sun, для випробувань використають американську ракету Trident.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

ДОВІДКА UGM-133A Trident II (D5) — американська триступенева балістична ракета, призначена для запуску з атомних підводних човнів. Розроблена Lockheed Martin Space Systems. Ракета має максимальну дальність 11 300 км і головну частину з блоками індивідуального наведення, оснащеними термоядерними зарядами потужністю 475 і 100 кілотонн. Здатна ефективно вражати невеликі високозахищені цілі — глибокі бункери та шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет. — американська триступенева балістична ракета, призначена для запуску з атомних підводних човнів. Розроблена Lockheed Martin Space Systems. Ракета має максимальну дальність 11 300 км і головну частину з блоками індивідуального наведення, оснащеними термоядерними зарядами потужністю 475 і 100 кілотонн. Здатна ефективно вражати невеликі високозахищені цілі — глибокі бункери та шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет.

18 жовтня 2023 року нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал та готуються стримувати конфлікти в Європі та Азії, і все це – через Китай та Росію. Детальніше – в матеріалі LIGA.net.

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