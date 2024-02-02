Велика Британія вперше з 2016 року запустить ядерну ракету із субмарини – The Telegraph
Запуск ракети Trident у 2006 році (Фото: Crown Copyright)

Армія Великої Британії вперше з 2016 року проведе пуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, пуск ракети із субмарини HMS Vanguard відбудеться 4 лютого. Запуск пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 км.

Лондон уже попередив судноплавні компанії про випробування — ракета має пролетіти близько 6000 кілометрів, перш ніж впасти в море між Бразилією та Західною Африкою. Крім того, попередження розповсюджується і на жителів зазначених регіонів, оскільки очікується падіння уламків ракети.

За даними The Sun, для випробувань використають американську ракету Trident.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

ДОВІДКА
UGM-133A Trident II (D5) — американська триступенева балістична ракета, призначена для запуску з атомних підводних човнів. Розроблена Lockheed Martin Space Systems. Ракета має максимальну дальність 11 300 км і головну частину з блоками індивідуального наведення, оснащеними термоядерними зарядами потужністю 475 і 100 кілотонн. Здатна ефективно вражати невеликі високозахищені цілі — глибокі бункери та шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет. 
  • 18 жовтня 2023 року нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
  • США переосмислюють ядерний потенціал та готуються стримувати конфлікти в Європі та Азії, і все це – через Китай та Росію. Детальніше – в матеріалі LIGA.net.

Читайте також: США хочуть повернути ядерну зброю до Британії через загрозу з боку Росії – The Telegraph

ядерна зброяВелика Британіяатлантичний океанядерне випробування