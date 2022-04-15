Венедиктова: Гражданство Медведчука не препятствует его обмену

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что украинское гражданство и мандат народного депутата кума Путина Виктора Медведчука не станет препятствием для его возможного обмена на украинских военнопленных. Об этом Генпрокурор заявила в эфире единого телемарафона.

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"Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен", – ответила Венедиктова на вопрос журналиста о наличии юридических оснований для такого обмена.

Генеральный прокурор дополнила, что в отношении Медведчука есть технические особенности и свои нюансы. Например, захочет ли Россия обменивать Медведчука на украинских военнопленных и согласится ли сам Медведчук на это.

Также, Венедиктова считает, что кума Путина стоит держать под стражей, ввиду его побега из-под домашнего ареста.

В отношении Виктора Медведчука открыто два дела: "государственная измена" и "военное преступление".

В среду, 12 апреля, Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука.

В четверг, 13 апреля, Кремль отрекся от предложения Зеленского об обмене Медведчука.

Анна Чуданова

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