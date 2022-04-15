UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венедиктова: Гражданство Медведчука не препятствует его обмену

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 21:09
Венедиктова: Гражданство Медведчука не препятствует его обмену - Фото
Фото: ЕРА

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что украинское гражданство и мандат народного депутата кума Путина Виктора Медведчука не станет препятствием для его возможного обмена на украинских военнопленных. Об этом Генпрокурор заявила в эфире единого телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен", – ответила Венедиктова на вопрос журналиста о наличии юридических оснований для такого обмена. 

Генеральный прокурор дополнила, что в отношении Медведчука есть технические особенности и свои нюансы. Например, захочет ли Россия обменивать Медведчука на украинских военнопленных и согласится ли сам Медведчук на это. 

Также, Венедиктова считает, что кума Путина стоит держать под стражей, ввиду его побега из-под домашнего ареста. 

В отношении Виктора Медведчука открыто два дела: "государственная измена" и "военное преступление". 

  • В среду, 12 апреля, Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука.
  • В четверг, 13 апреля, Кремль отрекся от предложения Зеленского об обмене Медведчука.
Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
медведчук обмен военнопленными российское вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 