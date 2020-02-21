Венедиктова о деле Зверобой и Федины: Говорить можно все. Важно, что мы делаем

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова, комментируя дело нардепа Евросолидарности Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой о якобы угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что государство идет в Европу, а потому "мы можем говорить все, что угодно, но важно, что мы делаем". Об этом она заявила в интервью Цензор.нет.

"Мы идем в Европу <...> Мы можем говорить все, что угодно. Важно, что мы делаем. Поэтому когда депутаты говорят одно, а своими действиями демонстрируют другое, у меня возникает когнитивный диссонанс", - заявила она.

По ее мнению, дело Федины и Зверобой - это "классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого": "Есть такие понятия как клевета, угрозы и т.д. Есть перечень преступлений, которые предусмотрены в УК. И какие-то вещи, которые переходят границы и подпадают под УК, тоже имеют место быть".