Венгрия может предоставлять свою территорию для снабжения оружием Украины — Politico

Венгрия может предоставлять небо для транзита военной помощи в Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на утечку документов Минобороны США.

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Издание пишет, что, несмотря на небольшую границу с Украиной, Венгрия может тайно разрешать союзникам по Альянсу использовать свое воздушное пространство для перемещения оружия для войны.

Ранее Венгрия обещала запретить такие поставки.

Отмечается, что в одном из документов говорилось о плане, по которому украинские пилоты должны были перелететь на переданных в рамках помощи вертолетах Ми-8 из Хорватии в Украину через воздушное пространство Венгрии.

Politico подчеркивает, что если такая информация окажется правдивой, то это доказывает участие Венгрии в транзите оружия. Также эти данные опровергают предварительную информацию о том, что вертолеты будут доставляться в Польшу.

Венгерские и хорватские официальные лица не ответили на запросы журналистов.

13 марта 2023 года Венгрия и Беларусь заключили договор о развитии российских ядерных технологий.

The Guardian сообщили, что в США готовят санкции против окружения венгерского премьера Виктора Орбана.

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