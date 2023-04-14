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Венгрия может предоставлять свою территорию для снабжения оружием Украины — Politico

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 13:10
Венгрия может предоставлять свою территорию для снабжения оружием Украины — Politico - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Венгрия может предоставлять небо для транзита военной помощи в Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на утечку документов Минобороны США.

Издание пишет, что, несмотря на небольшую границу с Украиной, Венгрия может тайно разрешать союзникам по Альянсу использовать свое воздушное пространство для перемещения оружия для войны.

Ранее Венгрия обещала запретить такие поставки.

Отмечается, что в одном из документов говорилось о плане, по которому украинские пилоты должны были перелететь на переданных в рамках помощи вертолетах Ми-8 из Хорватии в Украину через воздушное пространство Венгрии.

Politico подчеркивает, что если такая информация окажется правдивой, то это доказывает участие Венгрии в транзите оружия. Также эти данные опровергают предварительную информацию о том, что вертолеты будут доставляться в Польшу.

Венгерские и хорватские официальные лица не ответили на запросы журналистов.

  • 13 марта 2023 года Венгрия и Беларусь заключили договор о развитии российских ядерных технологий.
  • The Guardian сообщили, что в США готовят санкции против окружения венгерского премьера Виктора Орбана.

Читайте также: Правительство Орбана отзывает чиновников из руководства банка, попавшего под санкции США

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