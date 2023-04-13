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В Конгрессе США готовят санкции против окружения премьера Венгрии – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 22:49
В Конгрессе США готовят санкции против окружения премьера Венгрии – The Guardian - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Двухпартийная группа в Конгрессе США разрабатывает санкции против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных официальных лиц.

В законопроекте о санкциях будут указаны бывшие чиновники и сторонники правительства, в основном связанные с партией Фидес Орбана .

Закон находится в стадии подготовки с прошлого года и, как ожидается, будет представлен Конгрессу уже в следующем месяце, где, по словам источников, он, вероятно, получит широкую поддержку.

  • 13 апреля Венгрия заключила с Беларусью сделку по развитию российских атомных технологий.
  • Правительство Венгрии заявило, что отзывает своих представителей из руководства банка, который попал под санкции США за обход санкций.

Читайте также: В парламенте Венгрии рассказали, в чем проблема с ратификацией членства Швеции в НАТО

Вадим Ребрина
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