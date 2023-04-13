В парламенте Венгрии рассказали, в чем проблема с ратификацией членства Швеции в НАТО

Лидер фракции правящей партии Фидес в парламенте Венгрии Мате Кочиш заявил, что его страна "не будет последней страной, одобрившей вступление Швеции" в НАТО. Голосование, по его словам, ожидается во время весенней сессии. Об этом политик сказал в интервью изданию Mandiner.

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По его словам, дебаты во фракции о членстве Швеции в НАТО не были завершены". ... Но это не имеет значения, мы не будем последней страной, которая примет решение о вступлении Швеции, и не из-за нас они будут вне НАТО на какое-то время дольше", отметил депутат.

Многие члены фракции, сказал Кочиш, например, считают, что в последние годы шведские и финские (вступление Финляндии парламент Венгрии уже одобрил) политики и члены правительства "регулярно клеветали на Венгрию, выдвигали ложные обвинения, говорили о нас оскорбительную неправду и даже требовали от Брюсселя вывода средств".

На вопрос, чем ситуация со Швецией отличается от ситуации с Финляндией, вступление которой в Альянс уже ратифицировано в Венгрии, Кочиш ответил: "Делегация (Венгрии. – Ред.) получила от финнов гарантию, что Венгрия получит заслуженное уважение, а любые споры, по словам делегации, будут проходить цивилизованно. В случае со шведами картина более тонкая".

На вопрос о времени голосования по вопросу Швеции, представитель правящей партии сказал, что оно ожидается во время весенней сессии. Точная дата голосования неизвестна.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу,приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран–членов Альянса.

27 марта 2023 года парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, но не стал проводить голосование по членству Швеции.

Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет, что при принятии решений Венгрия руководствуется не только собственными внутриполитическими соображениями, но и сохранением отношений с Россией и Турцией.

Вадим Ребрина

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