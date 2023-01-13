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"Венгрия не равна ее правительству". Мэр Будапешта побывал в Буче – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 09:58
Гергей Карачонь (фото - Twitter политика)

Посетив Украину, мэр Будапешта заявил, что "Венгрия – это не ее правительство", и посоветовал "потерявшим моральный ориентир" приехать сюда также. Об этом о Гергей Карачонь написал у себя в Twitter.

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Сначала он сообщил, что "донес послание миллионов венгров на встрече с мэром Кличко: Венгрия не равна своему правительству, мы знаем, что значит бороться за свободу".

"Это война между добром и злом. Для устойчивого мира Киев должен победить, и Будапешт поддерживает их", – заверил он.

Выложив снимок с кладбища в Буче под Киевом, где оккупанты в первые недели полномасштабного вторжения совершали многочисленные военные преступления, Карачонь добавил, что "тот, кто потерял моральный ориентир, должен приехать в Киев или сюда, в Бучу, и посмотреть в глаза выжившим, друзьям и родственникам погибших".

"Это не война между Украиной и Россией. Это война между добром и злом", – резюмировал мэр Будапешта.

Карачонь посетил Украину вместе с коллегами из Праги, Братиславы и Варшавы:

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Євген Пилипенко
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война Венгрия буча будапешт Гергей Карачонь
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