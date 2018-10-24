Венгрия предложила Украине договор о защите нацменьшинств

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В обмен Будапешт готов активировать кредитную линию на 50 миллионов долларов для финансирования дорожного строительства на Закарпатье

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Венгрия предложила Украине заключить договор о защите национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров со своим коллегой Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба венгерского министерства.

Согласно венгерскому проекту соглашения, обе страны обязуются воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных общин и которая изменила бы состав национальных меньшинств в данном регионе.

Договор также гарантирует меньшинствам свободное использование их родного языка в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

"Украинская сторона пообещала рассмотреть это предложение", - сказал Сийярто.

Также он заявил о достижении договоренности, что правительство Украины назначит должностное лицо, ответственное за трансграничное экономическое сотрудничество.

Сийярто сообщил, что Венгрия готова активировать кредитную линию на 50 миллионов долларов для финансирования дорожного строительства на Закарпатье. Также, по словам министра, Венгрия готова продолжить бесплатное оздоровление украинских детей, пострадавших от боевых действий в Донбассе.

Ранее Венгрия решила удвоить размер помощи на нужды венгров в Закарпатье в тех сферах, которые обеспечивают сохранение и развитие нацменьшины.