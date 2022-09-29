Венгрия против нового пакета санкций ЕС, если он ограничит поставки энергоресурсов из РФ

Будапешт не поддержит новый пакет санкций Евросоюза против России, если в него будут включены санкции в сфере энергетики, заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

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"Венгрия уже достаточно сделала для сохранения европейского единства, но если в новом пакете санкций ЕС будут энергетические санкции, мы не сможем и не будем их поддерживать", – заявил шеф офиса Виктора Орбана.

Гергели Гуляш сказал, что Будапешт ждет окончательного списка предлагаемых санкций, который можно будет предметно обсуждать, и подчеркнул, что "Венгрия не может поддержать энергетические санкции" в отношении России.

26 сентября премьер-министр Венгрии Орбан назвал Европейский Союз "энергетическим карликом" по сравнению с "энергетическим гигантом Россией" и заявил, что именно санкции против Кремля превратили "локальную войну в Украине" в глобальную.

28 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель представили восьмой пакет санкций против России, который, как было заявлено, "создает правовую базу для потолка цен на российскую нефть".

15 сентября Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на 7,5 млрд евро.

Сергій Бережний

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