Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании "выборов" в Беларуси – Радио Свобода

По данным журналистов, первоначально заявление не поддержали Венгрия и Словакия, но впоследствии Братислава согласовала документ

Кая Каллас (ЕРА/Olivier Matthys)

Венгрия отказалась поддержать совместное заявление стран ЕС по поводу непринятия результатов президентских "выборов" в Беларуси. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на осведомленных собеседников в Брюсселе.

Представители стран Евросоюза планировали опубликовать совместное заявление о непризнании "выборов" в Беларуси, на которых в седьмой раз победил диктатор Александр Лукашенко – ему приписали почти 87% голосов.

Не имея подписей представителей всех 27 стран ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос обнародовали собственное заявление.

Они подвергли резкой критике "выборы" в Беларуси как недемократические, призвали освободить всех политических заключенных, в частности работника представительства ЕС, и намекнули на возможность введения новых санкций против Минска.

Первая беларуская служба Радио Свобода сообщила, что проект заявления не поддержали Венгрия и Словакия. Впоследствии Братислава согласовала документ, оставив Венгрию единственной страной ЕС, отказавшейся его подписать.

Поэтому Каллас и Кос были вынуждены обнародовать отдельное заявление, отмечают журналисты.

26 января 2025 года в Беларуси прошли "выборы" президента. Победил Лукашенко, неизменно правящий страной с 1994 года.

Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий заявлял, что Украина не будет признавать легитимность Лукашенко после выборов 2025-го.