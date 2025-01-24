"Выборы" в Беларуси. МИД: Не видим предпосылок для возобновления контактов с Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Украина не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов так называемых президентских выборов не актуален. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил на вопрос об официальной позиции Украины относительно легитимности выборов в Беларуси.

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"26 января, то есть уже в это воскресенье, в Беларуси состоится голосование, которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, заранее известны, я думаю, и вам тоже", – сказал Тихий.

Он добавил, что Украине очевидно, что Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником российского диктатора Владимира Путина в его войне против Украины.

"Считаем, что оба диктатора продолжат имитировать бурную борьбу с так называемыми "угрозами коллективного Запада", которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований", — подчеркнул спикер МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве не видят предпосылок для возобновления контактов с Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности не актуален. Украина солидарна с позицией членов Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и других демократических стран относительно отсутствия в настоящее время в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов.

Также Тихий напомнил, что большое количество находящихся за рубежом граждан Беларуси лишены права участвовать в выборах.

"Некоторые из них, мы знаем, были вынуждены покинуть Родину в результате политических преследований режима Лукашенко. Они не имеют возможности вернуться, потому что будут арестованы, задержаны. Ну, есть такая угроза, они не могут вернуться. Поэтому это тоже оказывает существенное влияние на результаты каких-либо голосований", – отметил он.

5 января 2025 года Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко в первые дни полномасштабного вторжения России. Президент заявил, что беларусский диктатор просил прощения и говорил: "Это не я".

6 января спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла, что тот извинялся перед Зеленским за ракетные удары по Украине.