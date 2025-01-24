"Вибори" в Білорусі. МЗС: Не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Лукашенком

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Україна не бачить жодних передумов для відновлення контактів з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів так званих президентських виборів не є актуальним. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів на запитання щодо офіційної позиції України стосовно легітимності виборів у Білорусі.

"26 січня, тобто вже в цю неділю, в Білорусі відбудеться голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас у цьому дійстві немає нічого неочікуваного. І результати його, в принципі, відомі наперед, я думаю, і вам теж", – сказав Тихий.

Він додав, що для України очевидно, що Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником російського диктатора Володимира Путіна у його війні проти України.

"Вважаємо, що обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими "загрозами колективного Заходу", якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав", – наголосив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві не бачать передумов для відновлення контактів з Лукашенком, тому питання визнання його легітимності не є актуальним. Україна солідарна з позицією членів Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів.

Також Тихий нагадав, що велика кількість громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, позбавлені права брати участь у виборах.

"Деякі з них, ми знаємо, були змушені покинути Батьківщину внаслідок політичних переслідувань режиму Лукашенка. Вони не мають можливості повернутися, бо будуть заарештовані, затримані. Ну, є така загроза, вони не можуть повернутися. Тому це теж суттєво впливає на результати будь-яких голосувань", – зазначив він.

5 січня 2025 року Зеленський розповів про телефонну розмову з Лукашенком у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Президент заявив, що білоруський диктатор просив вибачення і казав: "Це не я".

6 січня речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заперечила, що той перепрошував у Зеленського за ракетні удари по Україні.