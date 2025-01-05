Зеленський заявив, що Лукашенко перепрошував перед ним у перші дні великої війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський говорив телефоном з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, той просив вибачення. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Лексу Фрідману.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Зеленського, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії він мав розмову з Лукашенком.

"І він перепрошував. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети й пускав російський диктатор Володимир Путін. Це його слова. У мене є свідки", – сказав президент.

Зеленський додав, що Лукашенко стверджував, що "не контролює, що це Путін".

"Я йому казав, не треба, це було без мене <…>Я йому сказав, що я вважаю, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив, зрозумій, не можна воювати з росіянами", – наголосив він.

Зеленський запитав у Лукашенка, як той допустив, що по Україні з Білорусі летять ракети. Білоруський диктатор запропонував йому у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу, який для нього "так багато значить".