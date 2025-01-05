Зеленский заявил, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни большой войны
В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский говорил по телефону с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, тот просил прощения. Об этом глава государства рассказал в интервью Лексу Фридману.
По словам Зеленского, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России он разговаривал с Лукашенко.
"И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал российский диктатор Владимир Путин. Это его слова. У меня есть свидетели", — сказал президент.
Зеленский добавил, что Лукашенко утверждал, что "не контролирует, что это Путин".
"Я ему говорил, не надо, это было без меня <…> Я ему сказал, что я считаю, что ты такой же убийца, и я тебе просто говорю. А он мне говорил, пойми, нельзя воевать с россиянами", — подчеркнул он.
Зеленский спросил Лукашенко, как тот допустил, что по Украине из Беларуси летят ракеты. Белорусский диктатор предложил ему в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который для него "так много значит".
- 22 сентября 2024 года МИД осудил проведение "официальной" встречи Лукашенко с российским гауляйтером временно оккупированной части Донецкой области Пушилиным.
- 16 октября Зеленский заявил, что Украина воюет уже с тремя странами – Россией, Северной Кореей и Ираном. В то же время о Беларуси, ставшей плацдармом для полномасштабного наступления оккупационных войск РФ на Украину, он не упомянул.