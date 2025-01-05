Зеленский заявил, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни большой войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский говорил по телефону с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, тот просил прощения. Об этом глава государства рассказал в интервью Лексу Фридману.

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По словам Зеленского, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России он разговаривал с Лукашенко.

"И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал российский диктатор Владимир Путин. Это его слова. У меня есть свидетели", — сказал президент.

Зеленский добавил, что Лукашенко утверждал, что "не контролирует, что это Путин".

"Я ему говорил, не надо, это было без меня <…> Я ему сказал, что я считаю, что ты такой же убийца, и я тебе просто говорю. А он мне говорил, пойми, нельзя воевать с россиянами", — подчеркнул он.

Зеленский спросил Лукашенко, как тот допустил, что по Украине из Беларуси летят ракеты. Белорусский диктатор предложил ему в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который для него "так много значит".