Украина отреагировала на встречу Лукашенко с главарем террористов Пушилиным

Помимо осуждения дипломатическое ведомство заявило: действия руководства Беларуси будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел "решительно осуждает" проведение "официальной" встречи диктатора Александра Лукашенко с российским гауляйтером временно оккупированной части Донбасса Денисом Пушилиным. Соответствующее заявление появилось на сайте украинского дипломатического ведомства.

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"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси по суверенитету и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", – отмечает МИД.

Украина "отвергает лицемерную риторику" Лукашенко по отношению к его "принципам" сотрудничества с временно оккупированными украинскими территориями, а также считает это очередным свидетельством поддержки захватнической российской войны.

Украинская дипломатия призвала беларусский народ понять, что такая политика Лукашенко разрушает принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между двумя народами.

Такие недружественные действия политического руководства Беларуси "не могут остаться без должного реагирования" и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений, отмечает МИД. Какие именно последствия будут – не уточняется.

О встрече Лукашенко с Пушилиным стало известно 19 сентября, но они встречались не в первый раз. Так, 18 апреля 2023 года диктатор уже официально принимал главаря террористической ДНР у себя. Тогда официальный Киев отозвал своего посла из Беларуси для консультаций, а уже в июне его уволил президент Владимир Зеленский.

В настоящее время в Минске работает временно поверенная в делах Украины. В августе Лукашенко заявил, что украинские дроны якобы нарушили воздушное пространство страны. Поверенную вызвал МИД Беларуси и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.

На это украинское дипломатическое ведомство призвало Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" насчет мнимых несуществующих угроз.

В конце того же месяца МИД сообщил, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск вблизи северных границ Украины – соседей призвали отвести войска.

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